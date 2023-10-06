Кремль ответил на вопрос о гибели мирных жителей в Харьковской области
Российские военные не наносят ударов по гражданским объектам, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.
Он отметил, что РФ работает только по скоплению военных и армейского руководства. «Мы по-прежнему повторяем: российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства», — сказал Песков.
Об этом он заявил в связи с обвинениями России в обстреле села Гроза в Купянском районе Харьковской области, где погибли мирные жители.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили в Харькове цеха ремонта бронетехники Вооруженных сил Украины.
Утром 6 октября в Харькове прозвучал взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов. «Есть информация об ударе по центральной части города», — написал он.