Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 6 октября 2023Россия

Кремль ответил на вопрос о гибели мирных жителей в Харьковской области

Песков заявил, что Россия не наносит ударов по гражданским объектам на Украине

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российские военные не наносят ударов по гражданским объектам, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Он отметил, что РФ работает только по скоплению военных и армейского руководства. «Мы по-прежнему повторяем: российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства», — сказал Песков.

Об этом он заявил в связи с обвинениями России в обстреле села Гроза в Купянском районе Харьковской области, где погибли мирные жители.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили в Харькове цеха ремонта бронетехники Вооруженных сил Украины.

Утром 6 октября в Харькове прозвучал взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов. «Есть информация об ударе по центральной части города», — написал он.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Яланская
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали о расследовании крушения самолета с Пригожиным

    В России захотели отменить льготные визы для граждан некоторых стран ЕС

    Дачникам назвали способные зимовать на грядке растения

    Появились подробности задержания подростков с телом мужчины в багажнике

    МИД России вызвал посла Кипра

    Лукашенко заявил о нежелании обострять отношения с Польшей

    Маск обозначил сроки полета Starship на Марс

    В Чечне парашютист рухнул на землю из-за ошибки и попал на видео

    Популярный комик раскрыл подробности эмиграции из России

    Кремль ответил на вопрос о гибели мирных жителей в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости