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07:19, 6 октября 2023Бывший СССР

В Харькове произошел взрыв

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе, звучит воздушная тревога

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове прозвучал взрыв, сообщил мэр украинского города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города», — написал градоначальник.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, с 6.48 в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

В ночь на пятницу, 6 октября, взрывы также произошли в Киеве, Николаеве и Одессе.

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