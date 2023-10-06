«Страна.ua»: в Киеве произошел взрыв

В Киеве произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Киевские паблики сообщают о взрыве в городе», — говорится в публикации. При этом воздушную тревогу в столице не объявляли.

Ранее 5 октября в Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу.

Днем 4 октября в подконтрольном Киеву Запорожье прозвучал взрыв. Украинские власти объявляли в городе воздушную тревогу. Утром того же дня мэр Кривого Рога Александр Викул сообщил о взрывах в городе. При этом он попросил жителей ничего не снимать и не выкладывать в интернет.