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23:12, 5 октября 2023Бывший СССР

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Roman Baluk / Reuters

Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Николаевской и Днепропетровской областях страны в 22:49 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. Тогда морской и наземный общественный транспорт на время воздушной тревоги прекратил движение, однако впоследствии тревогу отменили.

22 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар по историческому зданию штаба ЧФ в Севастополе. В результате ударной волной выбило стекла в близлежащих домах. Позднее появились данные, согласно которым атака была произведена с использованием французских крылатых ракет Scalp-EG.

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