Стало известно о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучал взрыв
В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучал взрыв. Об этом сообщает «Зеркало недели» в своем Telegram.
Издание отмечает, что украинские власти объявили в городе воздушную тревогу.
Ранее стало известно о ракетном ударе по зданию спиртзавода в селе Ивашки Харьковской области. Повреждения также получило здание инкубатора.
Утром 4 октября мэр Кривого Рога Александр Викул сообщил о взрывах в городе. При этом он попросил жителей ничего не снимать и не выкладывать в интернет.