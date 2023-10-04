Стало известно о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучал взрыв

В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучал взрыв. Об этом сообщает «Зеркало недели» в своем Telegram.

Издание отмечает, что украинские власти объявили в городе воздушную тревогу.

Ранее стало известно о ракетном ударе по зданию спиртзавода в селе Ивашки Харьковской области. Повреждения также получило здание инкубатора.

Утром 4 октября мэр Кривого Рога Александр Викул сообщил о взрывах в городе. При этом он попросил жителей ничего не снимать и не выкладывать в интернет.