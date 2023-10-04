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09:31, 4 октября 2023Бывший СССР

В Харьковской области сообщили об ударе по спиртзаводу

Власти Харьковской области сообщили о повреждении спиртзавода в селе Ивашки

Фото: Sofiia Bobok / AP

Здание спиртзавода в селе Ивашки Харьковской области получило повреждения в результате удара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам представителя местных властей, повреждения также получило здание инкубатора.

В ночь на среду в нескольких регионах Украины, в том числе в Харьковской области, была объявлена воздушная тревога.

Утром 4 октября стало известно о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Информацию об этом подтвердил мэр города Александр Викул.

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    Алевтина Запольская
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