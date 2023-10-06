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01:06, 6 октября 2023Бывший СССР

В Николаеве произошли взрывы

В украинском Николаеве произошли взрывы, объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Николаеве произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Другие подробности не приводятся. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрыве в Киеве. При этом воздушную тревогу в украинской столице не объявляли.

Ранее 5 октября в Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу.

Днем 4 октября в подконтрольном Киеву Запорожье прозвучал взрыв. Украинские власти объявляли в городе воздушную тревогу. Утром того же дня мэр Кривого Рога Александр Викул сообщил о взрывах в городе. При этом он попросил жителей ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

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    Марина Совина
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