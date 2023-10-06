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04:06, 6 октября 2023Бывший СССР

В Одессе произошли взрывы

В Измаиловском районе Одессы на Украине произошли взрывы
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Измаиловском районе Одессы на Украине произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное».

Другие подробности не приводятся. Ранее в области объявлялась воздушная тревога.

В ночь на пятницу, 6 октября, сообщалось о взрыве в Киеве. При этом воздушную тревогу в украинской столице не объявляли.

2 октября в Херсоне было повреждено транспортное предприятие. 28 сентября сообщалось о повреждениях объекта критической инфраструктуры города. Глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин заявлял, что снаряд попал по территории завода и инфраструктурного объекта. При этом глава администрации не раскрыл, о каком именно объекте идет речь.

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    Марина Совина
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