В Одессе произошли взрывы

В Измаиловском районе Одессы на Украине произошли взрывы

В Измаиловском районе Одессы на Украине произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное».

Другие подробности не приводятся. Ранее в области объявлялась воздушная тревога.

В ночь на пятницу, 6 октября, сообщалось о взрыве в Киеве. При этом воздушную тревогу в украинской столице не объявляли.

2 октября в Херсоне было повреждено транспортное предприятие. 28 сентября сообщалось о повреждениях объекта критической инфраструктуры города. Глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин заявлял, что снаряд попал по территории завода и инфраструктурного объекта. При этом глава администрации не раскрыл, о каком именно объекте идет речь.