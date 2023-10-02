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11:43, 2 октября 2023Бывший СССР

В Херсоне сообщили о повреждении транспортного предприятия

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении транспортного предприятия

Фото: Leo Correa / AP

В результате ракетного удара в подконтрольном Киеву Херсоне повреждено транспортное предприятие. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram.

Ранее стало известно о серии взрывов в Харькове. Предположительно, они были слышны в районе промзоны, где находятся предприятия по ремонту бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 2 октября украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях.

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