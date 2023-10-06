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15:36, 6 октября 2023Среда обитания

Названы самые опасные способы обогреть жилье

Эксперт Гринин предупредил об опасности обогрева жилья газом

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В период холодов не стоит пытаться обогреть жилье ненадежными электроприборами и с помощью газа на кухне. Опасные способы обогрева назвал россиянам председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин, пишут «Аргументы и Факты».

Эксперт отметил, что обогревать дом или квартиру обычными электрическими обогревателями безопасно, если они качественно произведены. Приборы, которые сделаны кустарно, могут стать причиной печальных происшествий, предупредил Гринин.

«Бывает так называемый самодельный "козел". Простой в исполнении, но очень опасный в применении. Вот такое нужно исключить совсем. Это все очень опасно», — подчеркнул специалист. Эксперт добавил, что не нужно также накрывать электрические обогреватели одеждой или сушить вещи напротив тепловых пушек — это может спровоцировать возгорание.

«Что касается газа, который просто жгут на кухне, чтобы нагреть помещение, то здесь нужно внимательно следить за абсолютной исправностью оборудования», — предостерег Гринин. Специалист посоветовал не оставлять конфорку на кухне без присмотра и не пользоваться таким способом обогрева слишком долго — на кухне выгорает кислород и образуется небольшое количество опасного для жизни угарного газа.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить на обогреве квартиры. В межсезонье сделать это можно за счет кондиционера. Эксперты пояснили, что такое устройство расходует мощность не на нагрев, а на перекачку тепла. Так, обычный кондиционер, который потребляет 600 ватт электроэнергии, может принести в комнату в три раза больше тепла, чем обогреватель.

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    Нина Ташевская
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