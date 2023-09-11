Россиянам назвали способы сэкономить на обогреве квартиры

Инженер Артамонов: кондиционер поможет сэкономить на обогреве жилья в межсезонье

В межсезонье лучше всего обогреть квартиру и сэкономить поможет кондиционер. Способы выбрать подходящие для этого отопительные приборы назвал россиянам инженер регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе Юрий Артамонов, пишет РИА Новости.

Специалист рассказал, что многие кондиционеры имеют функцию обогрева, но работают они не как нагреватели, а по принципу тепловых насосов. То есть летом они перекачивают тепло из помещения на улицу, а зимой — с улицы в дом. «Делают это настолько эффективно, что КПД некоторых кондиционеров, включенных в режим нагрева, может доходить до 300 процентов», — отметил Артамонов.

Инженер добавил, что кондиционер расходует мощность не на нагрев, а на перекачку тепла. Так, обычное устройство, которое потребляет 600 ватт электроэнергии, может принести в комнату в три раза больше тепла, чем обогреватель.

«Единственный минус кондиционера в том, что при очень низкой температуре на улице, меньше чем минус 7, его эффективность начинает стремительно падать. И как основной инструмент нагрева он не работает, однако хорош для межсезонья», — уточнил эксперт.

Если средств на покупку кондиционера не хватает, Артамонов посоветовал обратить внимание на масляные или конвекторные обогреватели либо на тепловентиляторы. Однако инженер подчеркнул, что такие устройства потребляют больше энергии, чем кондиционер, и сушат воздух — поэтому придется дополнительно потратиться на увлажнитель.

Ранее россиян предупредили о рисках неправильного обогрева жилья. Так, гражданам отсоветовали использовать с этой целью газовые плиты. По словам экспертов, при обогреве помещения газом выжигается кислород и образуется угарный газ — есть риск отравиться и не выжить.