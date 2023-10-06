В США назвали шесть ошибок Вашингтона в отношениях с Россией

Экс-помощник Рейгана Бэндоу: США совершили шесть ошибок в отношениях с Россией

Соединенные Штаты совершили шесть ошибок, которые привели к конфликту с Россией. А сейчас Вашингтон жертвует украинцами ради своих целей, рассказал экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для American Conservative.

«Вашингтон и его союзники не раз подогревали бессмысленный конфликт», — отметил эксперт.

По мнению Дага Бэндоу, первой ошибкой Штатов стало расширение НАТО до границ России, несмотря на ряд обещаний российским лидерам. Операция блока против Югославии также повлияла на геополитические интересы России, считает политик.

Третьим серьезным просчетом оказалось циничное отношение к Минским соглашениям, которые Запад заключил, чтобы выиграть время, а не достичь мира на Украине. Также ошибкой является недостаточная реакция на обеспокоенные заявления российского лидера Владимира Путина по поводу военного сотрудничества между Украиной и НАТО, отметил экс-помощник Рейгана.

Кроме того, американцы не позволили разрешить конфликт за несколько недель, прервав российско-украинские переговоры в марте 2022 года, отметил Бэндоу. В конце статьи эксперт указал на непрекращающееся накачивание Украины американским «чудо-оружием», которое лишь провоцирует Москву на соответствующий ответ.

Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что президент Штатов Джо Байден добился успехов в конфликте на Украине, объединив 50 стран в коалицию помощи Киеву, но также допустил две ошибки. По словам офицера, политик просчитался, не назвав конечную цель поддержки Украины, что привело ко второму промаху — отсутствию последовательной политики.

По мнению Ходжеса, Байден «чрезмерно опасается» эскалации Россией конфликта и применения ядерного оружия.