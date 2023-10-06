В Армении призвали мировое сообщество к реакции на действия Азербайджана

Глава МИД Армении призвал мир отреагировать на действия Азербайджана в Карабахе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал мировое сообщество отреагировать на действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом он высказался на встрече с главой Евродипломатии Жозепом Боррелем в испанской Гранаде, сообщает пресс-служба армянского МИД.

По мнению Мирзояна, действия Азербайджана, «из-за которых лишился родины целый народ», а также его «практика постоянного применения силы» должны получить четкую реакцию со стороны международного сообщества.

Ранее МИД Армении выразил разочарование заявлением делегации ООН по итогам ее первого за почти 30 лет визита в Карабах. Как считают в ведомстве, пресс-релиз организации «носит крайне предвзятый характер и не отражает ситуацию на местах».