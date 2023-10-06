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00:35, 6 октября 2023Бывший СССР

Армению разочаровало заявление ООН по Карабаху

МИД Армении заявил о разочаровании из-за заявления делегации ООН по Карабаху

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

МИД Армении выразил разочарование заявлением делегации ООН по итогам визита в Карабах 2 октября. Об этом сообщается на сайте министерства.

Как заявили в ведомстве, Ереван с «глубокой озабоченностью и разочарованием воспринял информацию о визите делегации ООН в Нагорный Карабах во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане и опубликованный по его "итогам" пресс-релиз».

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В МИД полагают, что этот визит не может считаться межведомственной миссией по сбору фактов, «и никак не отражает ожидания армянской стороны и международного сообщества», а пресс-релиз «носит крайне предвзятый характер и не отражает ситуацию на местах».

1 октября в Нагорный Карабах прибыла первая за почти 30 лет миссия ООН. Приглашение было направлено азербайджанской стороной после проведения антитеррористических мероприятий в регионе.

«Локальные антитеррористические мероприятия» были объявлены Баку 19 сентября. 20 сентября правительство Нагорного Карабаха сообщило о капитуляции. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в урегулировании.

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