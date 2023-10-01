Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:16, 1 октября 2023Бывший СССР

В Азербайджане сообщили о первой за 30 лет миссии ООН в Карабахе

APA: в Нагорный Карабах прибыла первая за 30 лет миссия ООН

Фото: AP Photo

В Нагорный Карабах прибыла первая за почти 30 лет миссия Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.

«Цель миссии — ознакомление с ситуацией на местах и ​​определение гуманитарных потребностей жителей», — говорится в публикации.

Члены миссии проехали через Агдам и двинулись в направлении Аскеран-Ханкенди. В нее входят представители разных агентств ООН.

О намерении миссии ООН посетить Нагорный Карабах стало известно 30 сентября, приглашение было направлено азербайджанской стороной после проведения антитеррористических мероприятий в регионе.

«Локальные антитеррористические мероприятия» были объявлены Баку 19 сентября. 20 сентября правительство Нагорного Карабаха сообщило о капитуляции. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в урегулировании.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    В Словакии на парламентских выборах победила партия пророссийского экс-премьера

    В Азербайджане сообщили о первой за 30 лет миссии ООН в Карабахе

    В Подмосковье неправильно припаркованное авто укатилось в воду и попало на видео

    У здания МВД Турции прогремел взрыв

    В аэропорту Сочи ввели ограничение полетов из-за сбитого беспилотника

    Украинских военных уличили в использовании тактики спецназа Британии

    В Подмосковье мужчина домогался своей малолетней дочери

    В США заявили об ударе по Зеленскому из-за бюджета США без помощи Украине

    Врач назвала полезные для пожилых людей продукты

    Путин поздравил военных Сухопутных войск с профессиональным праздником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости