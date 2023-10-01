В Азербайджане сообщили о первой за 30 лет миссии ООН в Карабахе

APA: в Нагорный Карабах прибыла первая за 30 лет миссия ООН

В Нагорный Карабах прибыла первая за почти 30 лет миссия Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.

«Цель миссии — ознакомление с ситуацией на местах и ​​определение гуманитарных потребностей жителей», — говорится в публикации.

Члены миссии проехали через Агдам и двинулись в направлении Аскеран-Ханкенди. В нее входят представители разных агентств ООН.

О намерении миссии ООН посетить Нагорный Карабах стало известно 30 сентября, приглашение было направлено азербайджанской стороной после проведения антитеррористических мероприятий в регионе.

«Локальные антитеррористические мероприятия» были объявлены Баку 19 сентября. 20 сентября правительство Нагорного Карабаха сообщило о капитуляции. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в урегулировании.