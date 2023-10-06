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18:35, 6 октября 2023Силовые структуры

В России заочно осудят напавшего на генконсульство России во Львове

Суд рассмотрит дело Парасюка о нападении на генконсульство РФ во Львове

Фото: Alexander Gusew / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Владимира Парасюка, совершившего нападение в марте 2016 года на генконсульство России во Львове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Материалы переданы во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Суд над Парасюком пройдет в заочном режиме в отсутствие подсудимого.

По версии следствия, 9 марта 2016 года он с неустановленными сообщниками закидал пиротехническими изделиями российское диппредставительство. Парасюк проник на его территорию, сорвал российский флаг, растоптал его и сжег. Он призывал к совершению террористических преступлений в отношении россиян.

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    Любовь Ширижик
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