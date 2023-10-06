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16:36, 6 октября 2023Бывший СССР

Пашинян попросил у ЕС помощи с беженцами из Карабаха

Премьер Армении Пашинян попросил у ЕС помощи с беженцами из Карабаха

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с еврокомиссаром по антикризисному управлению Янезом Ленарчичем, что Ереван нуждается в финансовой поддержке для преодоления кризиса, связанного с беженцами из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

«Премьер-министр приветствовал визит господина Ленарчича в Армению, находящуюся в сложной ситуации, и отметил, что для преодоления кризиса, вызванного насильственным перемещением более 100 тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, поддержка международного сообщества, в том числе финансовая, необходима», — сказано в сообщении кабмина.

Ленарчич сообщил Пашиняну о готовности ЕС оказать помощь правительству Армении и армянам Нагорного Карабаха «с целью преодоления этих проблем».

В Telegram-канале армянского кабмина также сообщается, что 5 октября из резервного фонда правительства было выделено восемь миллиардов драмов (1,9 миллиарда рублей) для оказания единовременной финансовой поддержки в размере 100 тысяч драмов 80 тысячам вынужденно перемещенных армян из Нагорного Карабаха.

Ранее Никол Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде подписал декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи квадратных километров, что включает Нагорный Карабах.

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    Анастасия Яланская
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