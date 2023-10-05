Пашинян подписал декларацию о признании Карабаха азербайджанским

Пашинян подписал декларацию о признании Карабаха территорией Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде подписал декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи квадратных километров, что включает Нагорный Карабах. Об этом сообщает ТАСС.

«Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности Армении (29 800 квадратных километров) и Азербайджана (86 600 квадратных километров), что уже упоминалась в заявлениях председателя [Европейского совета Шарля] Мишеля от 14 и 15 мая 2023 года», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Армения уже признала, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану — это произошло еще в 2022 году на переговорах в Праге.