Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:45, 5 октября 2023Бывший СССР

Пашинян подписал декларацию о признании Карабаха азербайджанским

Пашинян подписал декларацию о признании Карабаха территорией Азербайджана

Фото: Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде подписал декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи квадратных километров, что включает Нагорный Карабах. Об этом сообщает ТАСС.

«Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности Армении (29 800 квадратных километров) и Азербайджана (86 600 квадратных километров), что уже упоминалась в заявлениях председателя [Европейского совета Шарля] Мишеля от 14 и 15 мая 2023 года», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Армения уже признала, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану — это произошло еще в 2022 году на переговорах в Праге.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Путин допустил расторжение Россией договора о запрете ядерных испытаний

    Еще в одной европейской стране расплодились постельные клопы

    Путин назвал себя плотником четвертого разряда

    Рената Литвинова назвала любимые российские бренды

    Путин объяснил плату Украине за транзит газа на Запад

    Карл III решил не выгонять опального брата из дома

    Путин объявил об уходе России с угасающего рынка Европы

    Стало известно о возможном пропуске сезона-2023/2024 Фернандесом из-за травмы

    Адвокат вымогал деньги у делавшего фиктивную вакцинацию врача и попал в колонию

    Путин высказался о выводе российских войск из Европы в 90-е

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости