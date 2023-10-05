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17:50, 5 октября 2023Бывший СССР

Путин напомнил о признавшей Карабах частью Азербайджана Армении

Путин: Армения сама признала Нагорный Карабах частью Азербайджана

Фото: Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Армения сама признала, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. Это произошло еще в 2022 году на переговорах в Праге. Об этом заявил президент России Владимир Путин на XX заседании дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция ведется на сайте форума.

Глава государства напомнил, что в октябре 2022 года было подписано заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджана. Руководители делегаций, в частности, армянской, прямо назвали территорию Азербайджана в квадратных километрах, в которую входит и Карабах, и подчеркнули, что признают суверенитет Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР, в состав которой входил и Карабах, указал Путин.

«В Праге они [Армения] признали, что Карабах принадлежит Азербайджану, а потом в начале 2023 года вторично повторили тоже самое на аналогичной встрече в Брюсселе. (...) Нам, кстати, об этом никто не сказал. Я лично об этом узнал из прессы», — поделился президент.

Ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что Баку готов к переговорам в формате Азербайджан-Армения-ЕС.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. После этого спорная территория окончательно войдет в состав Азербайджана.

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    Алина Гончарова
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