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08:14, 6 октября 2023Экономика

Россияне поддержали идею помогать пенсионерам почти просроченными продуктами

71 процент россиян поддержали идею создания социальных полок в магазинах

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Большинство россиян одобрили идею появления в магазинах специальных полок с товарами с истекающим сроком годности для пенсионеров и других уязвимых групп населения. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Поддержали бесплатную раздачу таких продуктов в торговых точках 71 процент респондентов. Против появления социальных полок высказались 17 процентов опрошенных. Чаще всего граждане объясняли свое мнение доводами о том, что нужно повышать пенсии, а не «просрочку раздавать», а также тем, что продовольственные товары с истекающим сроком годности могут быть опасны для здоровья. Также прозвучали мнения: «Наглецы все расхватают, нуждающимся ничего не останется» и «Это унижение человеческого достоинства!».

Женщины одобряли идею о раздаче продуктов чаще, чем мужчины (75 против 68 процентов), при этом инициатива в большинстве случаев находила поддержку среди молодых россиян до 34 лет (76 процентов).

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Опрос проводился с 4 по 5 октября 2023 года. В исследовании компании участвовали 1600 экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.

Ввести для пенсионеров и малоимущих социальные полки предложили сотрудники Финансового университета. По их мнению, попытки повысить уровень жизни пожилых людей не должны сосредоточиваться в области индексации пенсий, необходимы альтернативные меры поддержки. По мнению экспертов, такое предложение позволит эффективнее использовать продукты питания и не приведет к росту расходов на пожилых людей.

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