Троих российских подростков арестовали по обвинению в покушении на теракт

В Сыктывкаре арестовали троих подростков по обвинению в покушении на теракт

Сыктывкарский городской суд арестовал троих подростков, пытавшихся поджечь здание трансформаторной подстанции около аэропорта. Об этом сообщает ТАСС.

Юношей обвинили в преступлении по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 («Покушение на теракт, организованное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ и отправили под стражу. По предварительным данным, они вступили в сговор с лицами, готовившими поджог жизненно важных объектов города.

Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь подстанцию, в которой находятся блоки управления радиомаяками. Сотрудники аэропорта вовремя заметили вскрытую решетку вентиляции и почувствовали в здании запах бензина, после чего вызвали на место экстренные службы.