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09:30, 5 октября 2023Силовые структуры

Неизвестные попытались совершить диверсию в аэропорту российского города

Shot: неизвестные попытались совершить диверсию в аэропорту Сыктывкара
СюжетПожар в Казани

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Сыктывкаре неизвестные попытались совершить диверсию на территории международного аэропорта, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, утром 4 октября сотрудники аэропорта заметили в здании подстанции с блоками управления радиомаяками вскрытую решетку вентиляции и почувствовали там запах бензина. На место были вызваны экстренные службы, пожара и угрозы для самолетов не произошло.

Ранее сообщалось, что задержанный сотрудниками ФСБ летом в Казани 29-летний местный житель готовил поджог парка боевых машин.

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    Илона Палей
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