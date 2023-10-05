Неизвестные попытались совершить диверсию в аэропорту российского города

Shot: неизвестные попытались совершить диверсию в аэропорту Сыктывкара

В Сыктывкаре неизвестные попытались совершить диверсию на территории международного аэропорта, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, утром 4 октября сотрудники аэропорта заметили в здании подстанции с блоками управления радиомаяками вскрытую решетку вентиляции и почувствовали там запах бензина. На место были вызваны экстренные службы, пожара и угрозы для самолетов не произошло.

Ранее сообщалось, что задержанный сотрудниками ФСБ летом в Казани 29-летний местный житель готовил поджог парка боевых машин.