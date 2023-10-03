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14:32, 3 октября 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания готовившего диверсию на полигоне россиянина

ФСБ показала видео задержания татарстанца, готовившего поджог боевых машин

Задержанный сотрудниками ФСБ летом в Казани 29-летний местный житель готовил поджог парка боевых машин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ по Республике Татарстан.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 и статьи 281 («Приготовление к диверсии») УК РФ. Установлено, что с 1 по 18 июля он готовил диверсию на полигоне Казанского высшего танкового командного училища и базовой станции Малые Дербышки в поселке Большие Дербышки. Для этого мужчина закупил более 14 литров керосина и спрятал бутылки в овраге неподалеку, а также несколько раз проникал на территорию полевого парка для разведки. 19 июля диверсанта задержали.

На кадрах, предоставленных ведомством «Ленте.ру», видно, как силовики кладут мужчину на землю и надевают на него наручники. Также на видео попали обнаруженные у задержанного компоненты для совершения диверсий. Мужчина признался, что планировал их использовать для подрывов вышек сотовой связи и железнодорожного оборудования. После он должен был отчитаться о проделанной работе представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которыми поддерживал связь.

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    Илона Палей
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