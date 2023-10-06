Новые квартиры в России стали рекордно маленькими

«Известия»: средняя площадь новых квартир в РФ рекордно упала из-за роста цен

За последние пять лет средняя площадь квартир в новостройках в крупных городах России рекордно сократилась — на 7-18 процентов. Это произошло из-за роста цен на недвижимость, передают «Известия» со ссылкой на экспертов.

В Москве показатель за данный период упал на 23,4 процента, а за последний год метраж уменьшился на 6-7 квадратных метров. В Санкт-Петербурге за прошедший год средняя площадь квартир сократилась на 10 процентов, а в Ленинградской области — на 15 процентов.

Участники рынка отмечают, что тренд образовался на фоне падения реальных доходов населения и подорожания недвижимости. Покупатели стремятся снизить бюджет покупки, а застройщики, в свою очередь, делают жилье меньше по размеру, при этом размещая больше квартир на этаже.

Чаще всего площадь квартир сокращается за счет перехода к более эргономичным планировкам евроформата — без нефункциональных коридоров и комнат неправильной формы, объяснил управляющий директор «Метриум» Руслан Сырцов. Также застройщики уменьшают метраж за счет объединения жилой комнаты с кухней, что увеличивает «полезную» площадь квартиры, подчеркнул генеральный директор «КТС Проект» Алексей Дугин.

С переходом к маленьким квартирам большие квартиры и апартаменты площадью от 100 квадратных метров, например, в Москве стали дефицитным товаром. Предложение на эти лоты достигло рекордного минимума за последние десять лет. При этом с весны 2023 года в столице стали продавать апартаменты рекордно маленькой площади — 4,8 квадратного метра. Объект такого метража представлен в апарт-комплексе в Даниловском районе за 2,81 миллиона рублей.