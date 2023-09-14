Большие квартиры в Москве стали дефицитом

Предложение жилья с большой площадью в Москве рекордно упало

Большие квартиры и апартаменты площадью от 100 квадратных метров в столице стали дефицитным товаром. Предложение на эти лоты достигло рекордного минимума за последние десять лет, пишут «Известия» со ссылкой на исследование рынка аналитиками ГК «Основа» и «Метриум».

«На рынке новостроек бизнес-класса предложение квартир и апартаментов площадью от 100 квадратных метров находится практически на минимальном уровне за последние 10-15 лет. Следуя тенденции сокращения площадей, такие лоты сегодня становятся большой редкостью», — заявил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Целевыми потребителями такого жилья, как пояснил эксперт, являются семьи с детьми и семьи, где в квартире живет несколько поколений. «Такие лоты приобретаются на поздних сроках строительства, ближе к вводу проекта в эксплуатацию, и нехватка подобных вариантов на рынке делает их более ликвидными. А покупка такого жилья, как правило, выгоднее, так как "квадрат" в многокомнатных квартирах и апартаментах стоит дешевле, чем в студиях и однушках», — рассказал Сибренков.

По расчетам экспертов, за прошедший год предложение на наиболее просторные варианты жилья всех классов сократилось с 6,3 до 5,7 процента, в частности в сегменте бизнес-класса — более чем на 12 процентов.

По статистике, на квартиры и апартаменты площадью от 100 квадратных метров во всех сегментах, за исключением элитного, приходится относительно небольшая доля от общего предложения. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), в Москве на текущий момент доля таких квартир в строящихся комплексах составляет всего 4 процента — это почти 14 тысяч квартир общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров.

Массовый отказ россиян от покупки вторичного жилья в столице недавно предсказали в компании «Инком-Недвижимость». Снижение интереса среди покупателей, по словам аналитиков, обоснован увеличением первоначального взноса по льготной ипотеке. Тем не менее к концу этого года снижение стоимости жилья ожидать не стоит.

