44-летняя актриса показала фигуру в откровенном купальнике

Американская модель и актриса Коко Остин показала фанатам фигуру в откровенном образе. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

44-летняя телезвезда позировала перед фотографом в красно-оранжевом купальнике с эффектом tie-dye. На размещенных фото видно, что костюм оформлен вырезом, который оголял живот знаменитости. При этом волосы она собрала в высокий пучок, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

В то же время от аксессуаров Остин решила отказаться. Манекенщицу запечатлели на фоне окна в собственном доме.

В апреле модель Кэндис Свейнпол также сфотографировалась без бюстгальтера и показала фанатам откровенное видео. На размещенных кадрах 34-летняя манекенщица предстала топлес, продемонстрировав стройную фигуру. Знаменитость прикрыла обнаженный бюст руками, позируя на фоне деревьев в белых плавках от бикини.