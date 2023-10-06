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02:48, 6 октября 2023Мир

Протестующие атаковали авто кандидата в президенты США из-за спора об Украине

Авто из кортежа кандидата в президенты США Рамасвами атаковали протестующие

Фото: «РИА Новости: США» / Telegram

Машину из кортежа кандидата в президенты США Вивека Рамасвами атаковали протестующие якобы после острой полемики на тему конфликта на Украине. Кадры повреждений авто опубликовали в Telegram-канале «РИА Новости: США».

Рамасвами был в кофейне в штате Айова, на выходе у него завязался спор с активистами. Политик озвучил свое мнение о том, каким образом можно разрешить украинский кризис. В частности, он сказал, что требуется организовать переговоры между Киевом и Москвой, а также что ни в коем случае нельзя принимать Украину в НАТО во избежание прямой конфронтации США и РФ.

По словам кандидата в президенты, двое из активистов после, как он уточнил, «цивилизованной» беседы сели в свой автомобиль и врезались в одну из машин кортежа. Рамасвами в момент ДТП в авто не было.

Ранее Вивек Рамасвами раскритиковал визит Владимира Зеленского в США и обвинил президента Украины в алчности. По мнению политика, цель украинского лидера заключалась в том, чтобы получить как можно больше денег от Вашингтона и избежать контроля и прозрачности в вопросе расходов средств, выделенных США.

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    Александра Синицына
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