Пентагон анонсировал новую встречу группы по Украине в формате «Рамштайн»

Пентагон анонсировал встречу группы по Украине в формате «Рамштайн» 10 октября

Министерство обороны США анонсировало 16-ю встречу контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которая состоится 10 октября в Брюсселе. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

В новой встрече примут участие министр обороны США Ллойд Остин и новоназначенный председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун.

Согласно сообщению, они присоединятся к министрам обороны и высшему военному руководству из почти 50 стран, «чтобы обсудить продолжающийся кризис в Украине и дальнейшую поддержку со стороны международного сообщества».

Кроме того, в Брюсселе Остин примет участие в министерской встрече министров обороны стран НАТО 12 октября в штаб-квартире НАТО.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в сохранении поддержки Украины со стороны США. С таким заявлением она выступила в рамках саммита стран Европейского союза, проходящего в испанской Гранаде. В свою очередь глава внешнеполитической службы объединения Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не способен компенсировать помощь Киеву, от предоставления которой отказались США.