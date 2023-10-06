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07:53, 6 октября 2023Россия

В российском регионе более 120 детей отравились водой из-под крана

В Карачаево-Черкесии более 150 человек отравились водой из-под крана

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Карачаево-Черкесии более 150 человек, среди которых 121 ребенок, отравились водой из-под крана. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по российскому региону на своем сайте.

«Установлено, что общих продуктов питания — потенциальных факторов передачи в ходе эпидемического расследования не выявлено. В анамнезе у подавляющего большинства опрошенных больных – употребление некипяченой водопроводной воды», — сообщили в федеральной службе.

Там добавили, что в регионе массово отравились жители Усть-Джегутинского района. Специалисты провели лабораторные исследования и выяснили, что в шести пробах из точек разбора питьевой воды есть отклонения от установленных требований.

Ранее в Чувашии произошло массовое отравление посетителей кафе.

Инцидент произошел в городе Канаш. Острую кишечную инфекцию зафиксировали у десяти человек, в том числе шестерых детей.

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    Анастасия Шейкина
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