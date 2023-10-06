Москвичам посоветовали отказаться от поездок на летней резине из-за гололедицы

Жителям столицы порекомендовали отказаться от поездок на машинах с летней резиной из-за возможной гололедицы. Такой совет автомобилистам дал московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале.

По данным представителей Дептранса, с вечера пятницы, 6 октября, и до вечера субботы, 7 октября, в Москве прогнозируются падение температуры, ветер и мощный дождь со снегом. «Возможно образование гололедицы», — также предупредили авторы сообщения. Они посоветовали водителям сегодня вечером и утром следующего дня воздержаться от использования автомобилей, если те еще не сменили резину на зимнюю. «Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад», — призвали в Дептрансе.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд порекомендовал автомобилистам не менять летнюю резину на зимнюю раньше конца октября.