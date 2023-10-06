Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:18, 6 октября 2023Среда обитания

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на летней резине

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на летней резине из-за гололедицы

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Жителям столицы порекомендовали отказаться от поездок на машинах с летней резиной из-за возможной гололедицы. Такой совет автомобилистам дал московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале.

По данным представителей Дептранса, с вечера пятницы, 6 октября, и до вечера субботы, 7 октября, в Москве прогнозируются падение температуры, ветер и мощный дождь со снегом. «Возможно образование гололедицы», — также предупредили авторы сообщения. Они посоветовали водителям сегодня вечером и утром следующего дня воздержаться от использования автомобилей, если те еще не сменили резину на зимнюю. «Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад», — призвали в Дептрансе.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд порекомендовал автомобилистам не менять летнюю резину на зимнюю раньше конца октября.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности попытки высадки десанта ВСУ в Крыму

    Валя Карнавал показала фигуру в мини-шортах и раскрыла свой вес

    Минобороны заявило об уничтожении места сборки дронов ВСУ Punisher и «Фурия»

    Российские военнослужащие нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ

    Названа причина ослабления курса рубля

    Минобороны заявило о попытках захвата ВСУ левого берега Днепра

    В США рассказали о последствиях предвыборной кампании для Украины

    Начата проверка из-за видео с истязаниями мужчины и женщины в российском городе

    Назван диагноз госпитализированного в Узбекистане Кевина Спейси

    США предрекли отказ от поддержки территориальных претензий Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости