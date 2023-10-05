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14:50, 5 октября 2023Среда обитания

Водителям отсоветовали торопиться с переходом на зимнюю резину

Вильфанд: водителям не стоит торопиться со сменой летней резины на зимнюю

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Раньше конца октября автомобилистам не стоит менять летнюю резину на зимнюю. Такой совет водителям дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит АГН «Москва».

Несмотря на похолодание и мокрый снег, которые ожидаются в ближайшие выходные в столице, владельцам машин лучше не торопиться переходом на зимнюю резину, считает синоптик. «О смене резины пока говорить рано, еще же будут периоды повышения температуры. Смена резины бессмысленна, мокрый снег быстро сойдет, и хотя похолодание заметное, но раньше конца октября обычно менять резину не рекомендуется», — заявил Вильфанд.

По словам метеоролога, холодная погода продолжится до середины следующей недели. «В понедельник и вторник в столичном регионе ночью прогнозируется минус 2 – плюс 3 градуса, а дневные температуры – от 2 до 7 градусов, осадки. И пока до среды примерно однотипный режим погоды. В среду уже переменная облачность и кратковременный дождь. Постепенное повышение температуры будет, но после такого резкого похолодания даже повышение до плюс 10 градусов покажется очень теплой погодой», — пояснил синоптик.

Ранее москвичей предупредили о выпадении за трое суток более половины месячной нормы осадков. Метеорологи также отметили, что в ночь с субботы на воскресенье атмосферное давление упадет до аномально низкого показателя в 720 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

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    Нина Ташевская
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