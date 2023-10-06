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19:30, 6 октября 2023Силовые структуры

Российский полицейский украл рабочее оружие и продал его

В Забайкальском крае полицейский похищал рабочее оружие и продавал его

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Забайкальском крае полицейский похищал рабочее оружие и продавал его. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, до 2014 года правоохранитель из Улетского района смог таким образом реализовать охотничьи ружья ИЖ-42М и ИЖ-58 по десять тысяч рублей, ударно-спусковой механизм ТОЗ-Б за две тысячи и самозарядное ружье МЦ 21-12 за десять тысяч.

В 2016 году сотрудник вышел на пенсию, а о преступлении стало известно лишь в начале 2023 года. Теперь у инспектора конфисковали имущество на 1,9 миллиона рублей, заставили возместить ущерб покупателям и выплатить 700 тысяч рублей штрафа. Также мужчине запрещено 2,5 года работать на государственной службе.

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    Екатерина Кашурникова
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