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09:23, 6 октября 2023Из жизни

Девушка купила дом и нашла в подвале тайную комнату со странным прибором

21-летняя девушка из США нашла в подвале дома 1890-х годов странный прибор

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В США девушка купила дом XIX века и штате Иллинойс и нашла в нем тайную комнату со старыми фотографиями и странным прибором. Свою историю она рассказала Newsweek.

21-летняя Фелиция Лалла долгое время подыскивала новое жилье и в конце концов выбрала небольшой дом 1890-х годов постройки. Здание, по ее мнению, сочетает в себе «винтажный шарм и историческую значимость». Когда американка осматривала подвал здания с риелтором, тот обратил внимание на странную стену за тяжелым старинным шкафом.

В щель между стенкой шкафа и стеной Лалла увидела дверь. Бывший владелец заявил, что ключей от этой двери у него нет, и никто не открывал ее несколько десятков лет. После завершения сделки девушка первым делом открыла таинственное помещение.

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Комната была наполнена вырезками из старых газет, фотографиями, открытками. Также там лежала книга по рентгенографии зубов, а в углу стоял странный аппарат. Лалла быстро выяснила, что нашла фотоувеличитель для черно-белых фото. Она позвала осмотреть находки старшую сестру, которая работает фотографом, и та сказала, что помещение использовали в качестве темной комнаты для проявки снимков.

Лалла попыталась выяснить, кто жил в доме несколько десятилетий назад. Она обратилась в местное историческое общество и библиотеки, однако точной информации о прежних владельцах найти не смогла. Девушка пока не решила, как поступить с новым помещением. Старое фотооборудование она собирается отдать какой-нибудь школе, где есть фотокружок.

Ранее сообщалось, что в США друзья въехали в новое жилье и вскоре нашли в подвале квартиру, которая была заброшена с 1991 года. Пустующая жилплощадь показалась им жуткой.

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    Никита Савин
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