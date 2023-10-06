Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:17, 6 октября 2023Мир

Американский сержант военной разведки пытался передать Китаю секретные данные

Отставной сержант военной разведки США пытался передать Китаю секретные данные

Фото: Pixabay

Министерство юстиции США сообщило, что отставной сержант американской военной разведки предпринял попытку передать Китаю секретные данные, пишет РИА Новости.

«Предполагается, что он сохранил устройство, которое обеспечивает доступ к защищенным военным компьютерным сетям, и предлагал его китайским властям», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что 29-летнего Джозефа Шмидта арестовали после того, как он вернулся в Сан-Франциско из Гонконга. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что полиция Лондона задержала помощника депутата британского парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Как уточнили в полиции, сфера деятельности референта включала внешнеполитические вопросы. Он также участвовал в обсуждениях ключевых вопросов сотрудничества с КНР.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко оценил действия Зеленского фразой «ведет себя абсолютно правильно»

    В «Арисе» рассказали об отношении к Кокорину в клубе

    Киркоров признался в первом после расставания с Пугачевой серьезном романе

    Россиян ждет «арктическое вторжение». Как пережить экстремальный перепад температуры и рекордное падение давления?

    Любовница бывшего короля Испании призвала его к ответу за домогательства. Почему суд поддержал скандального монарха?

    Российские военные захватили опорный пункт ВСУ

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника около Крыма

    США попросили Польшу передать Patriot Украине в обмен на Iron Dome

    В Запорожской области прекратят лечить по паспорту Украины

    Граничащие с Россией регионы Финляндии попросили о финансировании безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости