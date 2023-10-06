Американский сержант военной разведки пытался передать Китаю секретные данные

Отставной сержант военной разведки США пытался передать Китаю секретные данные

Министерство юстиции США сообщило, что отставной сержант американской военной разведки предпринял попытку передать Китаю секретные данные, пишет РИА Новости.

«Предполагается, что он сохранил устройство, которое обеспечивает доступ к защищенным военным компьютерным сетям, и предлагал его китайским властям», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что 29-летнего Джозефа Шмидта арестовали после того, как он вернулся в Сан-Франциско из Гонконга. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что полиция Лондона задержала помощника депутата британского парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Как уточнили в полиции, сфера деятельности референта включала внешнеполитические вопросы. Он также участвовал в обсуждениях ключевых вопросов сотрудничества с КНР.