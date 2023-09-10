Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:11, 10 сентября 2023Мир

Полиция арестовала предполагаемого китайского шпиона в британском парламенте

Times: в Лондоне полиция задержала в парламенте предполагаемого шпиона КНР

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Полиция Лондона задержала помощника депутата британского парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая, пишет газета The Times со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточнили в полиции, сфера деятельности референта включала внешнеполитические вопросы. Он также участвовал в обсуждениях ключевых вопросов сотрудничества с КНР. Мужчина некоторые время жил в Китае. По версии правоохранительных органов, там его могли завербовать.

«Референт из британского парламента был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Китая», — указало издание. По предварительной информации, арестованный мужчина имел связи с рядом высокопоставленных членов консервативной партии, у которых есть доступ к секретной документации.

Ранее стало известно, что китайский разведчик выманил данные тысяч британских чиновников с помощью фейковых профилей в социальной сети LinkedIn.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о предотвращении теракта со стороны ВСУ в Крыму

    Критикующая помощь ВСУ депутат ФРГ основала свою партию

    На Украине заявили о тупике в обсуждениях трибунала и российских активов с G7

    Доктор Абакумов назвал эффективный способ борьбы с депрессией

    Число погибших после землетрясения в Марокко вновь выросло

    Полиция арестовала предполагаемого китайского шпиона в британском парламенте

    В Париже неизвестные подожгли покрышки перед входом в посольство Ирана

    В России назвали декларацию G20 «очередным сотрясением воздуха»

    SpaceX побила рекорд по числу пусков

    Названы любимые занятия известного писателя в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости