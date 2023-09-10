Полиция арестовала предполагаемого китайского шпиона в британском парламенте

Times: в Лондоне полиция задержала в парламенте предполагаемого шпиона КНР

Полиция Лондона задержала помощника депутата британского парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая, пишет газета The Times со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточнили в полиции, сфера деятельности референта включала внешнеполитические вопросы. Он также участвовал в обсуждениях ключевых вопросов сотрудничества с КНР. Мужчина некоторые время жил в Китае. По версии правоохранительных органов, там его могли завербовать.

«Референт из британского парламента был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Китая», — указало издание. По предварительной информации, арестованный мужчина имел связи с рядом высокопоставленных членов консервативной партии, у которых есть доступ к секретной документации.

Ранее стало известно, что китайский разведчик выманил данные тысяч британских чиновников с помощью фейковых профилей в социальной сети LinkedIn.