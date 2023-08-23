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05:24, 23 августа 2023Интернет и СМИ

Китайский шпион выманил данные тысяч британских чиновников

Times: разведчик из КНР в LinkedIn выманил данные тысяч британских чиновников

Фото: Unsplash.com

Китайский разведчик выманил данные тысяч британских чиновников с помощью фейковых профилей в социальной сети LinkedIn, об этом сообщает газета Times со ссылкой на собственное расследование.

Отмечается, что шпион действовал на протяжении пяти лет и узнавал секретную информацию в обмен на большие суммы денег или выгодные сделки.

Издание пишет, что, по мнению западных спецслужб, разведчик под псевдонимом Робин Чжан стал самым результативным шпионом, работающим против интересов Великобритании, за последнее поколение.

Он представлялся сотрудником ряда действующих компаний и связывался с чиновниками в сфере политики, обороны, науки. Агент предлагал им от десяти тысяч долларов за факт передачи данных, а в некоторых случаях полностью оплаченные поездки в КНР и участие в выгодных конференциях.

Сообщается, что китайский шпион продолжает работу, несмотря на то, что многие из его профилей были удалены во время борьбы соцсети с фейковыми аккаунтами.

Ранее администрация президента США Джо Байдена обнародовала план усиления кибербезопасности на фоне угрозы китайских хакеров.

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    Марина Совина
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