США решили усилить кибербезопасность на фоне китайской угрозы

FP: США обнародовали план усиления кибербезопасность на фоне китайской угрозы

Администрация президента США Джо Байдена обнародовала план усиления кибербезопасность на фоне угрозы китайских хакеров. Об этом пишет The Foreign Policy.

Как указывает издание, на решение американского истеблишмента о разработке новой дорожной карты по усилению кибербезопасности повлияли более чем два десятка кибератак, совершенных с территории Китая за последние три месяца.

Отмечается, что реализация этого плана включает «конкретные шаги по защите трубопроводов, электрических сетей, систем водоснабжения и другой ключевой инфраструктуры США», а также предотвращение хакерских взломов электронной почты чиновников.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Китай может нанести кибератаки против критически важной инфраструктуры США. В ответ Пекин отверг утверждения о том, что его шпионы действуют на Западе.