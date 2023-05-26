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08:04, 26 мая 2023Мир

США предупредили о возможных кибератаках со стороны Китая

Госдеп США предупредил о возможных кибератаках важной инфраструктуры со стороны Китая

Фото: KL / HB / CLH / Reuters

Китай может нанести кибератаки против критически важной инфраструктуры США, предупредили в Госдепе. Об это пишет Reuters.

По данным аналитиков Microsoft, китайская компания Volt Typhoon осуществляла кибершпионаж ​​против военных и правительственных объектов в США. В частности, китайская сторона потенциально может нанести кибератаки против нефте- и газопроводов, а также железнодорожной системы.

«В этих случаях злоумышленник часто использует законные учетные данные и законные инструменты сетевого администрирования, чтобы получить доступ для выполнения своих задач в целевой сети. Многие традиционные методы обнаружения, такие как антивирус, не обнаружат эти вторжения», — объяснил проблемы защиты от шпионажа исполнительный помощник директора Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США Эрик Гольдштейн.

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Анастасия Заикина
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