В Курской области сработала система ПВО
В Курской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По словам главы области, система ПВО сработала в Курском районе региона.
Старовойт также призвал жителей не трогать обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при их обнаружении и не приближаться к ним. О находке, продолжил он, нужно сообщить по телефону 112.
Накануне Минобороны России сообщило об уничтоженном над территорией Курской области беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ). По их данным, 5 октября, около 20:30 по московскому времени пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.