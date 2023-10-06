В Курской области сработала система ПВО

Курский губернатор Старовойт сообщил о срабатывании системы ПВО

В Курской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам главы области, система ПВО сработала в Курском районе региона.

Старовойт также призвал жителей не трогать обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при их обнаружении и не приближаться к ним. О находке, продолжил он, нужно сообщить по телефону 112.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтоженном над территорией Курской области беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ). По их данным, 5 октября, около 20:30 по московскому времени пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.