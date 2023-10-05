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21:33, 5 октября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтоженном над Курской областью беспилотнике ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Курской областью

Минобороны России сообщило об уничтоженном над территорией Курской области беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным ведомства, в четверг, 5 октября, около 20.30 по московскому времени пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью», — говорится в сообщении министерства.

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    Марина Совина
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