Минобороны сообщило об уничтоженном над Курской областью беспилотнике ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Курской областью

Минобороны России сообщило об уничтоженном над территорией Курской области беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным ведомства, в четверг, 5 октября, около 20.30 по московскому времени пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью», — говорится в сообщении министерства.