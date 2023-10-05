Жителей российского региона предупредили о работе ПВО

Курский губернатор Старовойт предупредил жителей о работе системы ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) работает в Курской области, предупредил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Жителей призвали не трогать обломки сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов и не приближаться к ним из-за опасности самоликвидации, а также сообщать о находке экстренным службам.

В четверг, 5 октября, город Рыльск Курской области был обстрелян кассетными боеприпасами. Пострадала женщина, в результате атаки оказались повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города.

Помимо Курской области, ВСУ уже обстреливали из кассетных боеприпасов Брянскую и Белгородскую области. Брянскую область обстреляли кассетными боеприпасами 3 октября, повреждения получили более 50 домов