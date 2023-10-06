Бывший солист «Короля и Шута» записал песню с героями «Смешариков»

Экс-солист «Короля и Шута» Андрей Князев записал песню с героями «Смешариков»

Экс-солист группы «Король и Шут» Андрей Князев спел песню «Таверна» с героями мультсериала «Смешарики». Видеоклип был опубликован на YouTube.

Певец записал саундтрек к полнометражному фильму «Смешарики снимают кино», который представляет собой сборник коротких новелл. Автор музыки и текста Сергей Васильев отметил, что вдохновлялся ирландскими мотивами при написании композиции. «Таверна» прозвучит в эпизоде под названием «Героические хроники героев».

В сентябре вышел первый трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино». Сюжет анимационной ленты расскажет о том, как персонажи займутся съемками короткометражных картин разных жанров, среди которых фэнтези, шпионский боевик, вестерн, немая комедия, а также пародия на «Звездные войны».