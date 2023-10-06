Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:29, 6 октября 2023Культура

Бывший солист «Короля и Шута» записал песню с героями «Смешариков»

Экс-солист «Короля и Шута» Андрей Князев записал песню с героями «Смешариков»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Экс-солист группы «Король и Шут» Андрей Князев спел песню «Таверна» с героями мультсериала «Смешарики». Видеоклип был опубликован на YouTube.

Певец записал саундтрек к полнометражному фильму «Смешарики снимают кино», который представляет собой сборник коротких новелл. Автор музыки и текста Сергей Васильев отметил, что вдохновлялся ирландскими мотивами при написании композиции. «Таверна» прозвучит в эпизоде под названием «Героические хроники героев».

В сентябре вышел первый трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино». Сюжет анимационной ленты расскажет о том, как персонажи займутся съемками короткометражных картин разных жанров, среди которых фэнтези, шпионский боевик, вестерн, немая комедия, а также пародия на «Звездные войны».

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости

    «Сигнал врагам Москвы на Западе». Как в мире отреагировали на выступление Путина на «Валдае» и что встревожило СМИ?

    Молодожены не заплатили за свадьбу 850 тысяч рублей и сбежали в другую страну

    МиГ-31 перехватил приближавшийся к российской границе американский самолет

    Орбан заявил об «изнасиловании» Польши и Венгрии ЕС

    Пашинян попросил у ЕС помощи с беженцами из Карабаха

    На родине режиссера знаменитого аниме установили семиметровое копье

    Ссору Мишеля и фон дер Ляйен назвали свидетельством раскола в ЕС

    Эндокринолог назвала простой способ успокоить нервы

    Отец Бритни Спирс попал в больницу с тяжелой инфекцией

    Бывший солист «Короля и Шута» записал песню с героями «Смешариков»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости