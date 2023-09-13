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15:10, 13 сентября 2023Культура

Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма по «Смешарикам»

Опубликован первый трейлер полнометражного мультфильма «Смешарики снимают кино»

Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма «Смешарики снимают кино». Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании «НМГ Кинопрокат».

Сюжет анимационной ленты расскажет о том, как персонажи займутся съемками короткометражных картин разных жанров, среди которых фэнтези, шпионский боевик, вестерн, немая комедия, а также пародия на «Звездные войны». Отмечается, что сценаристом последней выступил российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Фильм выйдет к двадцатилетию мультсериала «Смешарики». Премьера в кинотеатрах назначена на 12 октября текущего года.

Ранее был опубликован трейлер фильма «Теща» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой в главных ролях. В новой комедии юморист и актриса исполнили роли зятя и тещи, которые многие годы недолюбливали друг друга.

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    Сергей Равин
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