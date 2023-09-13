Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма по «Смешарикам»

Опубликован первый трейлер полнометражного мультфильма «Смешарики снимают кино»

Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма «Смешарики снимают кино». Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании «НМГ Кинопрокат».

Сюжет анимационной ленты расскажет о том, как персонажи займутся съемками короткометражных картин разных жанров, среди которых фэнтези, шпионский боевик, вестерн, немая комедия, а также пародия на «Звездные войны». Отмечается, что сценаристом последней выступил российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Фильм выйдет к двадцатилетию мультсериала «Смешарики». Премьера в кинотеатрах назначена на 12 октября текущего года.

Ранее был опубликован трейлер фильма «Теща» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой в главных ролях. В новой комедии юморист и актриса исполнили роли зятя и тещи, которые многие годы недолюбливали друг друга.