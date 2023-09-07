Опубликован первый трейлер фильма «Теща» с Харламовым и Гузеевой

Вышел первый трейлер комедии «Теща» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой

Вышел первый трейлер фильма «Теща» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой в главных ролях. Ролик опубликован на YouTube-канале компании Central Partnership.

Юморист и актриса сыграли зятя и тещу, соответственно, которые многие годы недолюбливали друг друга. Сюжет комедии рассказывает о том, как во время одного из семейных праздников конфликт родственников накаляется, а ситуация выходит из-под контроля.

Кроме Гузеевой и Харламова в картине снялись такие актеры, как Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие. Постановщиком ленты выступил Аскар Узабаев, известный по картине «Пять причин не влюбиться в казаха». Соавтором сценария выступила звезда «Женского стендапа» Сауле Юсупова. Премьера «Тещи» назначена на 30 ноября.

Ранее вышел трейлер к двухсерийному фильму «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Отмечается, что в четвертой части «Гардемаринов» появится Михаил Боярский, недавно объявивший о завершении театральной карьеры, а также Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров и Кристина Орбакайте.