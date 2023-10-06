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05:00, 6 октября 2023Из жизни

Стриптизерши самого известного стрип-клуба рассказали о заработке за ночь

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Сотрудницы одного из самых известных стрип-клубов в мире Crazy Horse III, расположенного в Лас-Вегасе, США, рассказали о своей работе. Их откровения публикует The Sun.

37-летняя Натали, которая работает в клубе уже 17 лет, считает, что для ее профессии надо иметь очень жесткий характер. «В этом клубе надо хорошо понимать, где твое место. Потому что если не понимаешь, то наживешь себе опасных врагов. Нужно быть акулой, так что я — акула-людоед», — заявила она. Женщина потратила 223 тысячи долларов на пластические операции: она увеличила грудь и ягодицы, сделала подтяжку лица и регулярно ходит к косметологу. По ее словам, за месяц она тратит на внешность от пяти до десяти тысяч долларов.

Ее коллега, 30-летняя Бэби, сказала, что тратит на себя от 10 до 15 тысяч долларов в месяц. Большая часть денег уходит на нижнее белье и эротические костюмы. Она утверждает, что траты окупаются: за одну ночь можно заработать от 900 до нескольких тысяч долларов.

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Натали добавила, что больше всего денег зарабатывают девушки, работающие в VIP-комнатах. Ей нравится именно такая работа, так как там можно поддерживать диалог с клиентом. Стриптизерша рассказала, что у нее есть любимец, который обожает транжирить деньги: однажды он потратил 20 тысяч долларов только на шампанское, а еще 35 тысяч раздал семерым танцовщицам. Кончилось тем, что он облил всех шампанским с головы до ног, поэтому после его ухода все семь девушек сидели в клубе до утра и сушили купюры.

Стриптизерша с псевдонимом Малибу рассказала, что с удовольствием уводит богатых потенциальных клиентов у новеньких девушек. Начинающих танцовщиц она вычисляет по несуразным движениям. По словам Малибу, ей совершенно наплевать, что девушки потом плачут в раздевалке, потому что больше всего ее интересует заработок. «Если я не зарабатываю тысячу долларов за ночь, то чувствую себя очень плохо», — призналась она.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании, искавший подработку, стал стриптизером и заработал деньги на новый дом. Изначально он собирался быть укладчиком полов, но случайно наткнулся на вакансию с более высокой зарплатой.

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    Алиса Дмитриева
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