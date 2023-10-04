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02:00, 4 октября 2023Из жизни

Искавший подработку укладчик полов случайно стал стриптизером и не пожалел

В Великобритании ставший стриптизером мужчина похвастался женским вниманием

Фото: Jaden Nugent / SWNS

Житель Великобритании, искавший подработку, случайно стал стриптизером и заработал деньги на новый дом. Об этом сообщает Birmingham World.

30-летний Джейден Ньюджент из английского города Саттон-Колдфилд занимался установкой и настройкой Wi-Fi-роутеров, когда решил найти дополнительный источник заработка, чтобы обеспечивать своего двухлетнего сына. Просматривая объявления, мужчина наткнулся на вакансию топлес-официанта. Когда он пришел на собеседование, то понял, что попал в стриптиз-клуб UK Pleasure Boys. Несмотря на сомнения, Ньюджент все же согласился на подобную работу. По словам мужчины, он не пожалел, что стал стриптизером.

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Ньюджент рассказал, что теперь зарабатывает шесть тысяч фунтов стерлингов (721 тысяча рублей) в месяц на стриптизе. В настоящее время мужчина работает укладчиком полов и, по его словам, благодаря прибыльной подработке он может легко отказаться от своей основной деятельности. Однако он утверждает, что не сможет вечно заниматься стриптизом, поэтому планирует работать укладчиком еще более 10 лет. Ньюджент отметил, что одним из главных преимуществ стриптиза помимо высокого заработка является повышенное женское внимание. «Когда собирается толпа из 500 девушек, они относятся к тебе как к королевской особе или как к знаменитости! Честно говоря, мне все это нравится», — признается он.

По словам Ньюджента, многие клиентки хотят заняться с ним сексом. Более того, он заявил, что некоторые женщины готовы изменить своим партнерам ради ночи со стриптизером. Помимо стриптиза, окруженный женским вниманием мужчина зарабатывает в своем аккаунте на платформе OnlyFans. Он снимает откровенные видео, за которые получает деньги. «Раньше у меня было много работ, на которые мне не нравилось ходить. Теперь я люблю ходить на работу, потому что это просто весело, и я получаю большие деньги. Я копил на дом и куплю его в апреле следующего года», — говорит он.

Ранее сообщалось, что немецкий стриптизер Уильям Лопес де Суса рассказал о минусах жизни с большим пенисом. По словам мужчины, обычно людей завораживает огромный размер его полового члена.

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    Алиса Удовик
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