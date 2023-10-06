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19:05, 6 октября 2023Моя страна

На Дальнем Востоке состоится таежный фестиваль

На Дальнем Востоке с 10 по 20 октября пройдет таежный фестиваль

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В городах Дальнего Востока пройдет таежный фестиваль TAIGAFEST. Об этом сообщает «КП-Дальний Восток».

Мероприятие состоится с 10 по 20 октября. В фестивале примут участие 18 заведений Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска. Шев-повара представят специальные блюда из рыбы, дичи, дикоросов, меда и орехов.

Отмечается, что 14 октября в рамках таежного фестиваля также планируется выездное мероприятие «Осенний кинфолк», участники которого отправятся в поход по лесу. Они дойдут от Ботанического сада до вершины сопки, где устроят мини-пикник.

Ранее сообщалось, что в Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино «Маяк». С 5 по 9 октября на фестивале представят 11 фильмов, в числе которых будут новые картины Семена Серзина и Любови Мульменко.

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    Алиса Удовик
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