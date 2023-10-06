Американец посчитал древнеримские статуи кощунственными и разбил их

Daily Mail: американец разбил «кощунственные» древние статуи и был арестован

Американец разбил древнеримские статуи в Израильском музее в Иерусалиме и был арестован. Об этом пишет Daily Mail.

Турист из США был арестован израильской полицией за намеренное повреждение двух древнеримских статуй, датируемых вторым веком нашей эры. Нарушитель назвал произведения искусства «кощунственными» и «нарушающими Тору».

На изображениях, опубликованных властями, скульптуры, снятые со своих постаментов, лежат на полу: одна с отсеченной головой, другая разбита на несколько частей. Музей также предоставил фотографию палки, которая, предположительно, была использована мужчиной во время инцидента.

«Это шокирующий случай уничтожения культурного наследия. Мы с глубокой обеспокоенностью относимся к тому факту, что религиозные экстремисты предпринимают подобные действия», — сказал директор Израильского управления древностей Эли Эскусидо.

В полиции заявили, что расследование в отношении нарушителя продолжается.

Ранее сообщалось, что на аукционе в Нидерландах обнаружили картину художника Галеаццо Кампи, украденную из итальянского музея Civico Ala Ponzone более 60 лет назад.