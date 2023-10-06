Трамп заявил о готовности временно занять пост спикера Палаты представителей США

Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера Палаты представителей США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера Палаты представителей. Об этом сообщает Fox News.

«Они спросили меня, не соглашусь ли я принять [этот пост] на короткий срок ради партии, пока они не договорятся», — сказал бывший американский лидер. По его словам, он готов согласиться, если это будет нужно.

Политик добавил, готов принять этот пост на «период в 30, 60 или 90 дней», пока в Республиканской партии не договорятся о более долгосрочном варианте. Трамп добавил, что просьба исходила от его многочисленных «друзей» в Конгрессе США.

3 октября стало известно, что конгрессмен Трой Нильс предложил выдвинуть на освободившуюся должность спикера Палаты представителей США Дональда Трампа. По словам Нильса, «Кевин Маккарти не будет снова баллотироваться на пост спикера».