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00:59, 6 октября 2023Мир

Трамп заявил о готовности временно занять пост спикера Палаты представителей США

Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера Палаты представителей США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера Палаты представителей. Об этом сообщает Fox News.

«Они спросили меня, не соглашусь ли я принять [этот пост] на короткий срок ради партии, пока они не договорятся», — сказал бывший американский лидер. По его словам, он готов согласиться, если это будет нужно.

Политик добавил, готов принять этот пост на «период в 30, 60 или 90 дней», пока в Республиканской партии не договорятся о более долгосрочном варианте. Трамп добавил, что просьба исходила от его многочисленных «друзей» в Конгрессе США.

3 октября стало известно, что конгрессмен Трой Нильс предложил выдвинуть на освободившуюся должность спикера Палаты представителей США Дональда Трампа. По словам Нильса, «Кевин Маккарти не будет снова баллотироваться на пост спикера».

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