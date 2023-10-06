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13:12, 6 октября 2023Силовые структуры

Троим членам «Всеукраинского духовного центра» предъявили обвинения

СКР предъявил обвинения троим членам «Всеукраинского духовного центра»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи предъявили обвинения троим фигурантам дела о незаконной работе в запрещенной в России религиозной организации «Всеукраинский духовный центр "Возрождение"» Владимира Мунтяна. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Члены секты признали вину. Суд поместил двоих из них под домашний арест, а третьего — в СИЗО.

Ранее СКР возбудил уголовное дело в отношении фонда «Возрождение» и религиозной организации. Иностранные неправительственные организации, признанные в России нежелательными, обвиняют в незаконной деятельности на территории страны.

По версии следствия, с 25 ноября 2022 года в Москве группа граждан незаконно осуществляла деятельность НПО, несмотря на санкции. В рамках дела следователи и оперативники провели обыски по местам жительства подозреваемых и изъяли интересующие их предметы.

«Духовный центр "Возрождение"» основан 51-летним украинцем Владимиром Мунтяном, уроженцем Днепропетровска. С 2019 года он проживает в Индонезии. Через пасторов собирает пожертвования и отправляет Вооруженным силам Украины», — отметил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

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